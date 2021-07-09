Просто болото и никто не купается: в Одессе туристы показали видео с пляжа

У Одессы пляжи страдают от нашествия водорослей. На поверхности воды плавает буквально зеленый ковер.

Так, на ролике отдыхающая предупреждает не ехать на пляж Аркадия.

"Посмотрите, что творится. Просто болото. Никто не купается", - сказала женщина.

Также другие очевидцы говорят, что водоросли жутко воняют и занимают площадь аж на 100 метров от берега.

"Наверное, худшего пляжа просто не существует", - говорит мужчина.

Водоросли заполонили одесские пляжи Лузановка, Продмаш, Ланжерон и Отрада.

Поскольку в ближайшее время температура воды в море продолжит повышаться из-за жаркой погоды, это лишь будет способствовать размножению водорослей.

Температура воды в море продолжает повышаться, поэтому это только способствует размножению водорослей.

В комментариях пользователи пишут, что такое случается каждый год, и от этого не уберечься.