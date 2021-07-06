"Стоят, как мебель": в сети показали, на что в Киеве растрынькали 15 млн (фото)

В Киеве пять лет назад установили информационные табло для туристов. Как оказалось, они оказались не нужны, а многие сейчас даже не работают. Тем не менее на их приобретение было потрачено 15 миллионов гривен из городского бюджета.

На это обратил внимание блогер Олег Васильев на своей Facebook-странице.

Он напомнил, что информационные табло устанавливали в 2016-2017 годах, а сейчас они стоят в качестве мебели.

"Очередной пример расточительства в Киеве. В течение 2016-17 годов в столице разместили более сотни информационных панелей для туристов. На закупки пошло 15 млн гривен. Возможно, кто-то из гостей столицы воспользовался ими, но в основном эти стенды стоят, как мебель", - написал Васильев в соцсети.

Сейчас большинство стендов не работают, отметил блогер.

"В декабре 2019 года на таком экране на площади Победы транслировались порно-ролики. Сейчас большинство стендов не работают, как, например, у южного железнодорожного вокзала", — резюмировал он.

На информационные табло в Киеве потратили 15 миллионов гривен (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

В комментариях к фотографиям украинцы отметили, что на таких стендах можно показывать футбол.