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"Стоят, как мебель": в сети показали, на что в Киеве растрынькали 15 млн (фото)

Новина українською →
Вторник 06 июля 2021 12:05
"Стоят, как мебель": в сети показали, на что в Киеве растрынькали 15 млн (фото) В Киеве просто так потратили 15 миллионов гривен (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве пять лет назад установили информационные табло для туристов. Как оказалось, они оказались не нужны, а многие сейчас даже не работают. Тем не менее на их приобретение было потрачено 15 миллионов гривен из городского бюджета.

На это обратил внимание блогер Олег Васильев на своей Facebook-странице.

Он напомнил, что информационные табло устанавливали в 2016-2017 годах, а сейчас они стоят в качестве мебели.

"Очередной пример расточительства в Киеве. В течение 2016-17 годов в столице разместили более сотни информационных панелей для туристов. На закупки пошло 15 млн гривен. Возможно, кто-то из гостей столицы воспользовался ими, но в основном эти стенды стоят, как мебель", - написал Васильев в соцсети.

Сейчас большинство стендов не работают, отметил блогер.

"В декабре 2019 года на таком экране на площади Победы транслировались порно-ролики. Сейчас большинство стендов не работают, как, например, у южного железнодорожного вокзала", — резюмировал он.

&quot;Стоят, как мебель&quot;: в сети показали, на что в Киеве растрынькали 15 млн (фото)&quot;Стоят, как мебель&quot;: в сети показали, на что в Киеве растрынькали 15 млн (фото)На информационные табло в Киеве потратили 15 миллионов гривен (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

В комментариях к фотографиям украинцы отметили, что на таких стендах можно показывать футбол.

  • Можна б ті екранчики, наприклад, оцей перепрограмувати для показу розкладу руху маршруток чи автобусу на а/п Бориспіль.
  • Сьогодні такий туристичний стенд кожен турист має у своєму смартфоні...
  • Тому, що на обслуговуванні та підтримці в робочому стані багато не заробиш. Така ж ситуація у Львові. До прикладу, минулого літа встановили декілька питних фонтанів, купа піару та розхвалювання. А по факту, вже в цьому році, вони не виконують своєї функції, брудні, розмальовані, в недопалках. Вигідніше знести старе і знову розпиляти бюджет під час встановлення нового.
  • Футбол можна на них показувати.

Напомним, что киевский чиновник на джипе заблокировал трамвай и устроил "разборки".

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