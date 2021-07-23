У київському парку викинули ящики з фруктами: страшний сморід і повно комах

Цілком ймовірно, що фрукти викинув продавець, який вирішив не витрачатися на їх утилізацію. На коробках є записки з маркуванням і вказані дати. У деяких фруктів закінчився термін придатності і їх явно вже не можна було продавати.

Виноград, наприклад, був упакований в травні 2021 року, а ось персики – вже в липні цього року. На наклейках є також імена людей, які пакували ці партії. Але швидше за все, реалізацією продуктів вони не займалися.

У парку Партизанської слави викинули ящики з виноградом і персиками

Місцеві жителі шоковані ситуацією, оскільки самі фрукти досить дорогі, а викидати їх біля парку зовсім неприпустимо. Припустили, що фрукти до парку могли привести з Дарницького ринку, які розташований зовсім поруч.

Як розповіла місцева мешканка Дарина, ввечері 21 липня вона гуляла в парку і нічого там не було, а коробки з'явилися 22 липня рано вранці.

"Вранці 22 липня вже о 8:00 тут була купа. Запах сильний стоїть, на нього зреагував мій пес", - розповіла дівчина.

Крім того, виноград і персики знаходяться в пластикових ящиках. Самі фрукти - це органіка, з часом вона просто перегне, а ось ящики явно завдають шкоди навколишньому середовищу.

У Києві в парку хтось викинув купу ящиків з дорогим виноградом і персиками