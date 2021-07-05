В киевском метро снова возникла давка: фото и видео со станций

Сегодня, 5 июля, в метро Киева наблюдается большое скопление людей, которые создали давку. Так на станции метро "Золотые ворота" стоят толпы людей и речи о социальной дистанции не идет. Также толпы людей сейчас на "Васильковской".

На фото, которое было сделано на "Золотых воротах" видно, как возле выхода из метро собралась большая толпа людей. При этом неясно почему на этой станции такой ажиотаж.

Толпа на станции метро "Золотые ворота" (фото: Telegram-канал "Киев Сейчас")

А вот толпа на станции метро "Васильковская" вполне ожидаемая, ведь сегодня начался музыкальный фестиваль Atlas Weekend, который проходит на ВДНХ и продлится до 11 июля. Поэтому здесь еще не один день будут толпы людей.

Отметим, что ближе всего к фестивалю находится станция метро "Выставочный центр", и там будет еще больше людей.

В КГГА отметили, что в связи с Atlas Weekend в ночь с 6 на 7 июля и в ночь с 9 на 10 июля на 1 час продлят работу метрополитена и наземного пассажирского транспорта.

Ограничения в метро

Важно, в дни проведения фестиваля с 5 по 10 июля возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Выставочный центр".

В киевском метрополитене заявили, что с 6 по 10 июля на станции "Контрактовая площадь" в вестибюле №1 (в направлении станции "Почтовая площадь") будут проходить работы по замене турникетов. В это время вестибюль будет закрыт на вход и выход для пассажиров.