В метро Киева снова возникла давка: фото со станций
20 мая в метро Киева снова наблюдался небывалый аншлаг. Так, речь идет о двух станциях "Вокзальной" и "Позняках".
Об этом сообщается в Telegram-канале "Киев Оперативный".
"С временными ограничениями во избежание скопления людей- наоборот получилось. Киев. Вокзальная", - подписал видео автор.
В Киеве на метро "Вокзальная" возникла давка
Отметим, что столпотворение в подземке наблюдалось также на станции метро "Позняки".
В Киеве на метро "Позняки" произошла давка (фото из комментариев)
В комментариях украинцы отреагировали на "пробки" в метро.
- Для уникнення скупчення людей нужно обеспечить необходимую пропускную способность. И для жлобов вешать таблички с инструкцией, а то они без понятия, что там делать на той станции. И касса должна быть не одна.
- Ну ок, на улице шанс заразиться в реале меньше, чем в замкнутом пространстве. Но в метро вроде как вентиляция, все дела.
- Блин, если так подумать то всем послать на это все им самое главное добраться куда надо и все, а карантинные условия уже не к чему.
Как мы ранее сообщали, правоохранители разоблачили преступную группу в Киеве, которая “крышевала” нелегальную торговлю в подземных переходах. В ее состав входили действующие и бывшие депутаты Киевского городского совета.