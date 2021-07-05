У київському метро знову виникла тиснява: фото і відео зі станцій

Сьогодні, 5 липня, в метро Києва спостерігається велике скупчення людей, які створили тисняву. Так на станції метро "Золоті ворота" стоять натовпи людей і мови про соціальної дистанції не йде. Також натовпу людей зараз на "Васильківській".

На фото, яке було зроблено на "Золотих воротах" видно, як біля виходу з метро зібрався великий натовп людей. При цьому неясно чому на цій станції такий ажіотаж.

Натовп на станції метро "Золоті ворота" (фото: Telegram-канал "Київ Зараз")

А ось натовп на станції метро "Васильківська" цілком очікуваний, адже сьогодні почався музичний фестиваль Atlas Weekend, який проходить на ВДНГ і триватиме до 11 липня. Тому тут ще не один день будуть натовпу людей.

Зазначимо, що найближче до фестивалю знаходиться станція метро "Виставковий центр", і там буде ще більше людей.

У КМДА зазначили, що у зв'язку з Atlas Weekend в ніч з 6 на 7 липня і в ніч з 9 на 10 липня на 1 годину продовжать роботу метрополітену та наземного пасажирського транспорту.

Обмеження в метро

Важливо, в дні проведення фестивалю з 5 по 10 липня можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Виставковий центр".

У київському метрополітені заявили, що з 6 по 10 липня на станції "Контрактова площа" у вестибюлі №1 (в напрямку станції "Поштова площа") будуть проходити роботи по заміні турнікетів. В цей час вестибюль буде закритий на вхід і вихід для пасажирів.