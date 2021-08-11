UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В киевском метро третий день пытаются поймать кота, который сбежал из клетки

Автор: Роман Мирончук

В Киевском метрополитене ищут кота, который три дня назад сбежал из перевозной клетки на станции метро "Контрактовая площадь".

Об этом рассказала заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон на своей странице в Facebook.

"Пока вы смотрите сны, мы с великолепной командой Kyiv Animal Rescue Group пытаемся поймать котенка в глубине подземки", - говорится в сообщении.

Наталья Макогон рассказала "Сегодня", что животному удалось сбежать поскольку клетка возможно была плохо закрыта. Котенок все боится, он пугливый и все время прячется.

Два дня его не могли найти на станции метро, но потом он пришел. К сожалению, поймать его так и не удалось. Он бегает в пределах станции. Хозяйка кота очень обеспокоена и надеется, что его поймают.

Кота также пытаются спасти члены команды спасения животных. В техническом помещении станции установили специальную ловушку.

"Надеемся, что животное захочет покушать и попадется, но пока котенок не приходил", - рассказала Наталья Макогон.

Такое не впервые

Несколько лет назад кота искали на станции метро "Выдубичи". Но тогда животное смогло само найти выход из подземки.

Напомним, в Черновцах коммунальщики взяли на работу кота.

Мы также писали о том, что в Харькове спасли кота, который 10 дней просидел в гнезде на высоком дереве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев