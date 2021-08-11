В киевском метро третий день пытаются поймать кота, который сбежал из клетки

"Пока вы смотрите сны, мы с великолепной командой Kyiv Animal Rescue Group пытаемся поймать котенка в глубине подземки", - говорится в сообщении.

Наталья Макогон рассказала "Сегодня", что животному удалось сбежать поскольку клетка возможно была плохо закрыта. Котенок все боится, он пугливый и все время прячется.

Два дня его не могли найти на станции метро, но потом он пришел. К сожалению, поймать его так и не удалось. Он бегает в пределах станции. Хозяйка кота очень обеспокоена и надеется, что его поймают.

Кота также пытаются спасти члены команды спасения животных. В техническом помещении станции установили специальную ловушку.

"Надеемся, что животное захочет покушать и попадется, но пока котенок не приходил", - рассказала Наталья Макогон.

Такое не впервые

Несколько лет назад кота искали на станции метро "Выдубичи". Но тогда животное смогло само найти выход из подземки.