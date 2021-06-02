В Харькове спасли кота, который 10 дней просидел в гнезде на высоком дереве (видео)

В Харькове домашний кот породы "британец" забрался на высокую ель и просидел там десять дней, пока хозяева в отчаянии разыскивали любимца. В результате волонтерам из организации по помощи животным удалось снять бедолагу. В сети появилось видео со спасением кота.

"Домашний котик Скиф 10 дней просидел на елке и звал на помощь своих хозяев! Все дело в том, что британец Скиф живет в частном секторе в элитном районе. Но однажды он заприметил один дом по соседству, который показался ему подходящим для его величества кота", - говорится в подписи к видео.

Хозяева долго искали кота и нашли - он сидел на территории соседского особняка на высокой ели (около 12 метров).

Просидел Скиф так десять дней, он отчаянно мяукал и звал на помощь. Причем кота не было видно, что утрудняло его спасение. Тогда хозяева "британца" обратились за помощью к организации.

"Спасателю было непросто найти кота среди веток елки и колючих иголок. Но удалось. Скиф выбрал самое самое лучшее место. Он примостился в гнезде! Беглеца сняли, он как никогда был рад видеть своих хозяев!" - сообщили спасатели.

Видео: В Харькове с дерева сняли кота, который сидел в гнезде 10 дней