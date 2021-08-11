У київському метро третій день намагаються зловити кота, який втік з клітки

"Поки ви дивитеся сни, ми з чудовою командою Kyiv Animal Rescue Group намагаємося зловити кошеня в глибині підземки", - йдеться в повідомленні.

Наталія Макогон розповіла "Сегодня", що тварині вдалося втекти оскільки клітка можливо була погано закрита. Кошеня всього боїться, воно полохливе і весь час ховається.

Два дні кота не могли знайти на станції метро, ​​але потім він прийшов. На жаль, зловити його так і не вдалося. Він бігає в межах станції. Господиня кота дуже стурбована і сподівається, що його зловлять.

Кота також намагаються врятувати члени команди порятунку тварин. У технічному приміщенні станції встановили спеціальну пастку.

"Сподіваємося, що тварина захоче поїсти і попадеться, але поки кошеня не приходило", - розповіла Наталія Макогон.

Таке не вперше

Кілька років тому кота шукали на станції метро "Видубичі". Але тоді тварина змогла сама знайти вихід з підземки.