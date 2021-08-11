У київському метро третій день намагаються зловити кота, який втік з клітки

У Київському метрополітені шукають кота, який три дні тому втік з перевізної клітки на станції метро "Контрактова площа".
Про це розповіла заступник начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон на своїй сторінці в Facebook.
"Поки ви дивитеся сни, ми з чудовою командою Kyiv Animal Rescue Group намагаємося зловити кошеня в глибині підземки", - йдеться в повідомленні.
Наталія Макогон розповіла "Сегодня", що тварині вдалося втекти оскільки клітка можливо була погано закрита. Кошеня всього боїться, воно полохливе і весь час ховається.
Два дні кота не могли знайти на станції метро, але потім він прийшов. На жаль, зловити його так і не вдалося. Він бігає в межах станції. Господиня кота дуже стурбована і сподівається, що його зловлять.
Кота також намагаються врятувати члени команди порятунку тварин. У технічному приміщенні станції встановили спеціальну пастку.
"Сподіваємося, що тварина захоче поїсти і попадеться, але поки кошеня не приходило", - розповіла Наталія Макогон.
Кілька років тому кота шукали на станції метро "Видубичі". Але тоді тварина змогла сама знайти вихід з підземки.
Нагадаємо, в Чернівцях комунальники взяли на роботу кота.
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