ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У київському метро розповіли про найдорожчу річ, втрачену пасажиром

STYLERЖиття    30.10.2019 - 14:22
У київському метро розповіли про найдорожчу річ, втрачену пасажиром
У метро Києва розповіли про найдорожчою знахідку (колаж: РБК-Україна)

У Київському метрополітені дуже часто втрачають цінні речі

У Київському метрополітені існує власне бюро знахідок, куди практично кожен день зносять загублені у вагоні і на станціях особисті речі та документи. Співробітники метро розповіли про найдорожчу річ, яку втратив пасажир.

Найчастіше пасажири втрачають у підземці гаманці, парасольки, рукавички, телефони, шарфи, сумки, а також пакети з речами, пише УНН.

У числі найдорожчих речей, загублених в метро у 2019 році, смартфон iPhone X, ноутбук, набір електроінструментів, а також гаманець з сумою в 3 тисячі гривень.

Варто відзначити, що вартість нового iPhone X на даний момент становить близько 20 тисяч гривень.

У київському метро розповіли про найдорожчу річ, втрачену пасажиром

В метро Києва розповіли про найдорожчу знахідку (фото: pixabay.com)

Крім того, у метрополітені розповіли, як довго вони зберігають знахідки. Так, якщо власник не повернувся за втратою протягом шести місяців, річ стає власністю держави.

А з початку 2019 року на зберігання в бюро знахідок київського метро надійшло 180 речей. Всього за 60 прийшли їх законні власники.

Новий рік 2020: якою буде головна ялинка України У Києві зафіксували підвищену радіацію: подробиці НП (фото)
Новини України Київметро
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся