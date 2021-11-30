В киевском магазине девушке продали гайки вместо нового iPhone (фото)

Девушка рассказала, что заказала телефон онлайн в кредит за 24 тысячи гривен. В тот день она сильно спешила на поезд в Одессу, и поэтому не стала открывать коробку со смартфоном в магазине.

Она попросила переставить старую SIM-карту в новое устройство, но ей отказали.

"Не предложили включить телефон и проверить его исправность, как это делают в обычных магазинах. И к тому же я спешила. Очень", - добавила она.

Когда она открыла коробку, то перед ее глазами лежали только гайки, а самого смартфона не было. Девушка сразу же обратилась на горячую линию, где ее попросили приехать в магазин.

В Киеве девушке вместо нового iPhone продали гайки (фото: facebook.com/vika.shapkina)

На следующий день в магазине ей сказали, что она виновата, потому что в день покупки не проверила смартфон. Девушка написала соответсвующее заявление.

"А если купить телефон в подарок, его тоже нужно проверять на стойке перед продавцами?" - отметила она.

В магазине сказали, что стали жертвой мошеннической схемы. Девушке сообщили, что выдадут новый смартфон. В самом же магазине начали проводить расследование данного инцидента.