Мошенники создали фейковые сайты двух популярных банков: как не попасться в ловушку
Мошенники создали новые фишинговые сайты, которые на первый взгляд невозможно отличить от настоящих. Речь идет о сайтах ПриватБанка, Монобанка и еще нескольких известных украинских банков.
Детали рассказали в издании Internetua.
Специалисты по безопасности предупреждают украинцев о том, что аферисты создали сайты-клоны известных украинских банков и кредитных сообществ. Главная страница почти ничем не отличается от оригинальных.
Основная цель мошенников – завладеть номерами мобильных телефонов украинцев. Для этого на страницах публикуют убедительную информацию об услугах организаций и их юридические адреса.
Располагаются эти сайты на трех доменах и при написании используется очень похожее на оригинал написание - privatbank.in.ua, mono.org.ua.
На сайтах-подделках используют разные уловки для получения номера телефона. К примеру, на сайте Приват24 клиенту нужно ввести номер телефона, чтобы получить ссылку для скачивания мобильного приложения.
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На фейковом сайте Монобанка клиентам предлагают оформить карту с большим кредитным лимитом.
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На сайтах кредитных организаций предлагаются услуги по микрокредитованию на очень выгодных условиях.
Цель преступников очень проста – получить номер телефона и имя клиента. Данные потом используют для оформления различных онлайн-кредитов и карт мгновенного выпуска. Далее это будет использоваться для мошеннических схем.
Как отмечают специалисты, все домены зарегистрированы до 2022 года компанией Ukraine.com.ua.
Информация о владельцах скрыта, но у всех присутствует только русскоязычная версия. Есть вероятность, что эти сайты были созданы не в Украине.
Как не попасть на удочку мошенников
Не переходите на сайты финансовых организаций по ссылкам в смс, мессенджерах или из других сомнительных источников.
Ищите официальные сайты компаний только через поиск в браузере.
Проверяйте ссылку, которая вам открылась и обратите внимание на домен.
Внимательно посмотрите сам сайт – там должны быть версии на нескольких языках, история, в разделе новости – статьи по датам.
Не вводите свои личные данные и номер телефона на сомнительных сайтах.
Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники разводят пожилых украинцев на бешеные деньги.
А также рассказывали о том, что в ПриватБанке предупредили о новой схеме мошенников с бонусами за вакцинацию.