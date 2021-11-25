Мошенники создали фейковые сайты двух популярных банков: как не попасться в ловушку

Мошенники создали новые фишинговые сайты, которые на первый взгляд невозможно отличить от настоящих. Речь идет о сайтах ПриватБанка, Монобанка и еще нескольких известных украинских банков.

Специалисты по безопасности предупреждают украинцев о том, что аферисты создали сайты-клоны известных украинских банков и кредитных сообществ. Главная страница почти ничем не отличается от оригинальных.

Основная цель мошенников – завладеть номерами мобильных телефонов украинцев. Для этого на страницах публикуют убедительную информацию об услугах организаций и их юридические адреса.

Располагаются эти сайты на трех доменах и при написании используется очень похожее на оригинал написание - privatbank.in.ua, mono.org.ua.

На сайтах-подделках используют разные уловки для получения номера телефона. К примеру, на сайте Приват24 клиенту нужно ввести номер телефона, чтобы получить ссылку для скачивания мобильного приложения.

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На фейковом сайте Монобанка клиентам предлагают оформить карту с большим кредитным лимитом.

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На сайтах кредитных организаций предлагаются услуги по микрокредитованию на очень выгодных условиях.

Цель преступников очень проста – получить номер телефона и имя клиента. Данные потом используют для оформления различных онлайн-кредитов и карт мгновенного выпуска. Далее это будет использоваться для мошеннических схем.

Как отмечают специалисты, все домены зарегистрированы до 2022 года компанией Ukraine.com.ua.

Информация о владельцах скрыта, но у всех присутствует только русскоязычная версия. Есть вероятность, что эти сайты были созданы не в Украине.

Как не попасть на удочку мошенников

Не переходите на сайты финансовых организаций по ссылкам в смс, мессенджерах или из других сомнительных источников.

Ищите официальные сайты компаний только через поиск в браузере.

Проверяйте ссылку, которая вам открылась и обратите внимание на домен.

Внимательно посмотрите сам сайт – там должны быть версии на нескольких языках, история, в разделе новости – статьи по датам.

Не вводите свои личные данные и номер телефона на сомнительных сайтах.