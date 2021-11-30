У київському магазині дівчині продали гайки замість нового iPhone (фото)

Мешканка Києва була дуже здивована, коли в одному з магазинів мережі "Фокстрот" купила новий iPhone, але в коробці виявила гайки, які загорнули в поліетилен.
Про цей інцидент постраждала написала на своїй сторінці в Facebook.
Дівчина розповіла, що замовила телефон онлайн в кредит за 24 тисячі гривень. У той день вона сильно поспішала на поїзд до Одеси, і тому не стала відкривати коробку зі смартфоном в магазині.
Вона попросила переставити стару SIM-карту в новий пристрій, але їй відмовили.
"Не запропонували включити телефон і перевірити його справність, як це роблять у звичайних магазинах. І до того ж я поспішала. Дуже", - додала вона.
Коли вона відкрила коробку, то перед її очима лежали тільки гайки, а самого смартфона не було. Дівчина відразу ж звернулася на гарячу лінію, де її попросили приїхати в магазин.
У Києві дівчині замість нового iPhone продали гайки (фото: facebook.com/vika.shapkina)
На наступний день в магазині їй сказали, що вона винна, тому що в день покупки не перевірила смартфон. Дівчина написала відповідну заяву.
"А якщо купити телефон в подарунок, його теж потрібно перевіряти на стійці перед продавцями?" - зазначила вона.
У магазині сказали, що стали жертвою шахрайської схеми. Дівчині повідомили, що видадуть новий смартфон. У самому ж магазині почали проводити розслідування даного інциденту.
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Головна мета шахраїв - отримати номери мобільних телефонів жертв і їх імена. З цими даними зловмисники можуть оформити різні онлайн-кредити і карти миттєвого випуску.