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У київському магазині дівчині продали гайки замість нового iPhone (фото)

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Київ , Вівторок 30 листопада 2021 14:28
У київському магазині дівчині продали гайки замість нового iPhone (фото) Колаж РБК-Україна: у Києві дівчині продали коробку з гайками замість iPhone
Автор: Роман Мирончук

Мешканка Києва була дуже здивована, коли в одному з магазинів мережі "Фокстрот" купила новий iPhone, але в коробці виявила гайки, які загорнули в поліетилен.

Про цей інцидент постраждала написала на своїй сторінці в Facebook.

Дівчина розповіла, що замовила телефон онлайн в кредит за 24 тисячі гривень. У той день вона сильно поспішала на поїзд до Одеси, і тому не стала відкривати коробку зі смартфоном в магазині.

Вона попросила переставити стару SIM-карту в новий пристрій, але їй відмовили.

"Не запропонували включити телефон і перевірити його справність, як це роблять у звичайних магазинах. І до того ж я поспішала. Дуже", - додала вона.

Коли вона відкрила коробку, то перед її очима лежали тільки гайки, а самого смартфона не було. Дівчина відразу ж звернулася на гарячу лінію, де її попросили приїхати в магазин.

У київському магазині дівчині продали гайки замість нового iPhone (фото)

У Києві дівчині замість нового iPhone продали гайки (фото: facebook.com/vika.shapkina)

На наступний день в магазині їй сказали, що вона винна, тому що в день покупки не перевірила смартфон. Дівчина написала відповідну заяву.

"А якщо купити телефон в подарунок, його теж потрібно перевіряти на стійці перед продавцями?" - зазначила вона.

У магазині сказали, що стали жертвою шахрайської схеми. Дівчині повідомили, що видадуть новий смартфон. У самому ж магазині почали проводити розслідування даного інциденту.

Нагадаємо, експерти розповіли, як купувати речі з рук і не стати жертвою шахраїв, які весь час придумують нові схеми обману людей.

Ми також писали про те, шахраї створили фейкові сайти двох популярних банків - ПриватБанку і Монобанку, і ще кількох відомих українських банків. При цьому їх головна сторінка майже нічим не відрізняється від оригінальних.

Головна мета шахраїв - отримати номери мобільних телефонів жертв і їх імена. З цими даними зловмисники можуть оформити різні онлайн-кредити і карти миттєвого випуску.

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