У київському кафе засікли нахабного злодія: відео зі схемою обману

У Києві в кафе засікли злодія (колаж: РБК-Україна)

Злодій в кафе Києва вміло спрацював, обікравши дівчину на круглу суму

В одному з київських кафе на Троєщині засікли нахабного шахрая, який обманом заволодів грішми довірливої баристи. У мережі Facebook опублікували відео з камери спостереження, на якому видно, за якою схемою працює злочинець.

Інцидент стався на вулиці Драйзера, 8, на Троєщині. Чоловік з явним кавказьким акцентом замовив каву, давши дівчині купюру 500 гривень. Варто відзначити, що бариста запідозрила недобре, перевіривши купюру на світло.

Далі шахрай заговорює зуби, питаючи чи можна купити на вагу каву і чай. І непомітно, "способом залому" забирає назад дві купюри по 200 гривень, повертаючи дівчині здачу в дрібних купюрах. Потім каже, що передумав брати каву і забирає свої 500 гривень.

Далі просить загорнути 20 шоколадних тістечок і йде, обіцяючи незабаром повернутися за покупками.

На сторінці Київ Оперативний просять опізнати і розшукати нахабного злодія, який нажився на доброті баристи.

Увага! #Розшук! Професійний злодюга - прийшов у кав'ярню на Драйзера, 8. Замовив каву. Давши 500 грн. Дівчина дає йому решту. Він бере решту у руки, «заговорює зуби». Відшліфованим рухом ховає 2 купюри по 200 грн, типу повертає решту і каже, що передумавши брати каву. Забирає свої 500 гривень, крадені 400 і йде, кажучи «підготуйте і заверніть шоколадних тістечок, пізніше повернуся». Опубліковано Київ Оперативний Понеділок, 28 жовтня 2019 р.

У Києві в кафе засікли крадія (відео: facebook.com/KyivOperativ)