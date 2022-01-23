В киевском ботаническом саду расцвела старейшая в Европе пальма (фото)

Пальма Livistona australis происходит из Австралии и сохраняет генетически заложенный ритм развития - цветет именно тогда, когда на ее родине наступает жаркое лето.

Пальма Ливистона (фото: Telegram-канал "Киев без цензуры")

Свое название растение получило в честь Патрика Мюррея, лэрда Ливингстонского (1632-1671). Он собрал в своем саду более тысячи разных растений. Мюррей был учеником и другом Эндрю Бальфура.

Пальма Ливистона (фото: Telegram-канал "Киев без цензуры")

Листья пальмы Ливистона достигают в диаметре 2 метра. Ее высота может быть до 25 метров. Диаметр ствола - 30-40 см. Плоды - шаровидные коричневые ягоды. Соцветие пазушное, разветвленное (более 1 метра).

Пальма Ливистона (фото: Telegram-канал "Киев без цензуры")

Среда обитания данных пальм - влажные субтропическе леса, прибрежные заросли кустарников. Это растение культивируют с 1824 года.