Под Херсоном лес оккупировали "кактусы-пришельцы": теперь эта красота цветет

В Херсонской области на Олешковском лесу появилось уникальное поле экзотических кактусов. Теперь вся эта красота цветет крупными желтыми соцветиями.

Это растение называется опунция, и оно популярно среди любителей покопаться на приусадебных участках. Ею украшают клумбы, альпийские горки, а также выращивают на дачах. Как кактусы оказались в лесу, непонятно. По одной из версий, их кто-то мог выбросить, а они и прижились.

Впервые кактусы были обнаружены в лесу еще в апреле, очевидно, что они там перезимовали и климат им подошел.

Ученые не в восторге от таких гостей украинской флоры

По мнению ученых опунция может занять свое место в южной экосистеме. Все бы ничего, но "пришелец" может вытеснить местные растения.

Отметим, что этот род кактусов имеет около двух сотен видов. Он распространен в засушливых районах Америки и Канады, но хорошо растет и в Украине, так как выдерживает морозы до -20 градусов.

"Этот процесс разрастания его (кактуса опунции. - Ред), наверное, не сможем остановить. Можно спрогнозировать, что через 10, 20, 30 лет это будет обычный вид растений на обочине дорог", - говорит заведующий кафедры ботаники Херсонского университета Иван Моисеенко.

Приміром, в Австралии опунция так разрослась, что даже пришлось разворачивать кампанию по ее уничтожению.

Видео: В Херсонской области зацвели кактусы (ТСН)