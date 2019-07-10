В киевском аэропорту на ребенка упал шкаф: подробности инцидента (фото, видео)

Сотрудники аэропорта не удержали шкаф и он упал на девочку
В Киеве в аэропорту Жуляны произошел неприятный инцидент с ребенком. Дело в том, что на девочку упал шкаф, который перевозили сотрудники аэропорта. Об этом сообщила подруга мамы потерпевшей Ирина Репнитская, которая написала соответствующий пост на своей странице в Facebook.
По словам Ирины, представители аэропорта перевозили шкаф без определенного закрепления. Из-за падения шкафа у девочки теперь открытый перелом двух пальцев.
В аэропорту Жуляны ребенка покалечил шкаф (видео: facebook.com/irepnytska)
В аэропорту Жуляны ребенка покалечил шкаф (фото: facebook.com/irepnytska)
В аэропорту Жуляны ребенка покалечил шкаф (видео: facebook.com/irepnytska)
Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.
Скриншот с Facebook
Скриншот с Facebook
Напомним, что пользователи сети разнесли в пух и прах новый хостел в аэропорту Борисполь.
Ранее сообщалось о том, что сотни пассажиров застряли в испанском аэропорту.