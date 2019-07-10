У київському аеропорту на дитину впала шафа: подробиці інциденту (фото, відео)

Співробітники аеропорту не втримали шафу і вона впала на дівчинку
У Києві в аеропорту Жуляни стався неприємний інцидент з дитиною. Справа в тому, що на дівчинку впала шафа, яку перевозили співробітники аеропорту. Про це повідомила подруга мами потерпілої Ірина Репнитська, яка написала відповідний пост на своїй сторінці в Facebook.
За словами Ірини, представники аеропорту перевозили шафу без певного закріплення. Через падіння шафи у дівчинки тепер відкритий перелом двох пальців.
В аеропорту Жуляни дитину покалічила шафа (відео: facebook.com/irepnytska)
В аеропорту Жуляни дитину покалічила шафа (фото: facebook.com/irepnytska)
В аеропорту Жуляни дитину покалічила шафа (відео: facebook.com/irepnytska)
Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.
Скріншот з Facebook
Скріншот з Facebook
Нагадаємо, що користувачі мережі рознесли в пух і прах новий хостел в аеропорту Бориспіль.
Раніше повідомлялося про те, що сотні пасажирів, застрягли в іспанському аеропорту.