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Плацкарт в аэропорту: хостел в "Борисполе" взбесил сеть (фото)

STYLERЖизнь    02.07.2019 - 18:44
Плацкарт в аэропорту: хостел в "Борисполе" взбесил сеть (фото)
Хостел сравнили с плацкартом (Коллаж РБК-Украина)

Три часа пребывания обойдутся в 550 гривен на двоих

В аэропорту Борисполь открылся капсульный хостел под названием GettSleep Boryspil. Однако украинцы ноу-хау не оценили. В соцсетях уже разгромили идею в пух и прах. Переночевать тут можно в отдельной капсуле (ячейке). Три часа на двоих обойдутся в 550 гривен, также есть так называемые "номера" с кондиционером. Также предусмотрена возможность принятия душа пассажиром.

О новшестве сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Аэропорт "Борисполь" присоединился к современным аэропортам мира, где путешественники могут получить короткую передышку между рейсами в капсульном отеле. Убеждены, с продолжением роста количества транзитных пассажиров такая услуга будет пользоваться спросом", - написал Омелян.

Плацкарт в аэропорту: хостел в &quot;Борисполе&quot; взбесил сеть (фото)

Плацкарт в аэропорту: хостел в &quot;Борисполе&quot; взбесил сеть (фото)Фото: Капсульный хостел в Борисполе (booking.com)

Под постом Омеляна украинцы высказали свое мнение относительно нового хостела. Некоторые считают, что ячейки похожи на плацкартный вагон, другие пишут, что стоимость слишком высокая. Пользователи недоумевают, комфортно ли будет спать в таком маленьком пространстве.

  • Вот что называется разложить все по полочкам.
  • Даже штрочек нет?
  • Как обычно.. Европейские цены в нищебродской стране? 150 грн час в ячейке?
  • О, мы уже почти Япония?
  • Ну вот очень круто, правда Но 36€ за 12 часов??? Что ж все в Украине так мечтают заработать все деньги сразу?
  • Плацкарт теперь и в аэропорту)

Плацкарт в аэропорту: хостел в &quot;Борисполе&quot; взбесил сеть (фото)

Плацкарт в аэропорту: хостел в &quot;Борисполе&quot; взбесил сеть (фото)Скриншот комментариев (facebook.com/volodymyr.omelyan)

Как ранее мы писали, кортеж Зеленского высмеяли в сети: велик Порошенко украл? (видео).

Также читайте, как в социальной сети высмеяли украинский язык Путина. Путин сказал, что скоро у всех украинцев будет российское гражданство, затем он попрощался с журналистами на украинском языке, сказав "До побачення". 

 

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