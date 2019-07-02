Плацкарт в аэропорту: хостел в "Борисполе" взбесил сеть (фото)

Хостел сравнили с плацкартом (Коллаж РБК-Украина)

Три часа пребывания обойдутся в 550 гривен на двоих

В аэропорту Борисполь открылся капсульный хостел под названием GettSleep Boryspil. Однако украинцы ноу-хау не оценили. В соцсетях уже разгромили идею в пух и прах. Переночевать тут можно в отдельной капсуле (ячейке). Три часа на двоих обойдутся в 550 гривен, также есть так называемые "номера" с кондиционером. Также предусмотрена возможность принятия душа пассажиром.

О новшестве сообщил на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Аэропорт "Борисполь" присоединился к современным аэропортам мира, где путешественники могут получить короткую передышку между рейсами в капсульном отеле. Убеждены, с продолжением роста количества транзитных пассажиров такая услуга будет пользоваться спросом", - написал Омелян.

Фото: Капсульный хостел в Борисполе (booking.com)

Под постом Омеляна украинцы высказали свое мнение относительно нового хостела. Некоторые считают, что ячейки похожи на плацкартный вагон, другие пишут, что стоимость слишком высокая. Пользователи недоумевают, комфортно ли будет спать в таком маленьком пространстве.

Вот что называется разложить все по полочкам.

Даже штрочек нет?

Как обычно.. Европейские цены в нищебродской стране? 150 грн час в ячейке?

О, мы уже почти Япония?

Ну вот очень круто, правда Но 36€ за 12 часов??? Что ж все в Украине так мечтают заработать все деньги сразу?

Плацкарт теперь и в аэропорту)

Скриншот комментариев (facebook.com/volodymyr.omelyan)

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