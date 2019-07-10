В киевском аэропорту на ребенка упал шкаф: подробности инцидента (фото, видео)

В аэропорту Жуляны ребенка покалечил шкаф (фото: коллаж РБК-Украина)

Сотрудники аэропорта не удержали шкаф и он упал на девочку

В Киеве в аэропорту Жуляны произошел неприятный инцидент с ребенком. Дело в том, что на девочку упал шкаф, который перевозили сотрудники аэропорта. Об этом сообщила подруга мамы потерпевшей Ирина Репнитская, которая написала соответствующий пост на своей странице в Facebook.

По словам Ирины, представители аэропорта перевозили шкаф без определенного закрепления. Из-за падения шкафа у девочки теперь открытый перелом двух пальцев.

В аэропорту Жуляны ребенка покалечил шкаф (видео: facebook.com/irepnytska)

В аэропорту Жуляны ребенка покалечил шкаф (фото: facebook.com/irepnytska)

В аэропорту Жуляны ребенка покалечил шкаф (видео: facebook.com/irepnytska)

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

Ужас... Нет слов, на фото даже больно смотреть. скорейшего восстановления и выздоровления девочке;

Караул! Они там охренели что ли?? Те, кто мимо людей возят незакрепленные предметы, способные организовать двойной перелом;

Шок… сочувствую;

Скриншот с Facebook

Ситуация конечно не приятная и должно быть справедливо решена в пользу девочки пострадавшей, руководители данных подразделений должны провести работу с работниками во избежание таких ситуаций в будущем. Но и ваше поведение не допустимо, снимите корону и спуститесь на землю, гадко вас было слушать.

Скриншот с Facebook

Напомним, что пользователи сети разнесли в пух и прах новый хостел в аэропорту Борисполь.

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