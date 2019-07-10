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У київському аеропорту на дитину впала шафа: подробиці інциденту (фото, відео)

STYLERЖиття    10.07.2019 - 16:52
У київському аеропорту на дитину впала шафа: подробиці інциденту (фото, відео)
В аеропорту Жуляни дитину покалічила шафа (фото: колаж РБК-Україна)

Співробітники аеропорту не втримали шафу і вона впала на дівчинку

У Києві в аеропорту Жуляни стався неприємний інцидент з дитиною. Справа в тому, що на дівчинку впала шафа, яку перевозили співробітники аеропорту. Про це повідомила подруга мами потерпілої Ірина Репнитська, яка написала відповідний пост на своїй сторінці в Facebook.

За словами Ірини, представники аеропорту перевозили шафу без певного закріплення. Через падіння шафи у дівчинки тепер відкритий перелом двох пальців.

В аеропорту Жуляни дитину покалічила шафа (відео: facebook.com/irepnytska)

У київському аеропорту на дитину впала шафа: подробиці інциденту (фото, відео)У київському аеропорту на дитину впала шафа: подробиці інциденту (фото, відео)У київському аеропорту на дитину впала шафа: подробиці інциденту (фото, відео)

В аеропорту Жуляни дитину покалічила шафа (фото: facebook.com/irepnytska)

В аеропорту Жуляни дитину покалічила шафа (відео: facebook.com/irepnytska)

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

  • Жах... Немає слів, на фото навіть боляче дивитися. якнайшвидшого відновлення і одужання дівчинці;
  • Караул! Вони там охреніли чи що?? Ті, хто повз людей возять незакріплені предмети, які здатні організувати подвійний перелом;
  • Шок... співчуваю;

У київському аеропорту на дитину впала шафа: подробиці інциденту (фото, відео)У київському аеропорту на дитину впала шафа: подробиці інциденту (фото, відео)

Скріншот з Facebook

  • Ситуація звичайно не приємна і повинна бути справедливо вирішена на користь постраждалої дівчинки, керівники цих підрозділів повинні провести роботу з працівниками щоб уникнути таких ситуацій у майбутньому. Але і ваша поведінка не допустимо, зніміть корону і спустіться на землю, бридко було слухати.

У київському аеропорту на дитину впала шафа: подробиці інциденту (фото, відео)

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що користувачі мережі рознесли в пух і прах новий хостел в аеропорту Бориспіль.

Раніше повідомлялося про те, що сотні пасажирів, застрягли в іспанському аеропорту.

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