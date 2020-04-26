Киевское метро обновляют перед запуском: когда откроют подземку

Карантин в Киеве "закрыл" метро с 18 марта, и подземка не будет работать до снятия ограничительных мер в связи с коронавирусом в Украине и даже некоторое время после. Правительство установило поэтапный план снятия запретов с 11 мая, и в столичном метрополитене рассчитали, когда и как можно будет возобновить работу.

Важно отметить, что реализация тех и иных послаблений будет зависеть от общей эпидемиологической ситуации в стране. Если количество новых больных COVID-19 будет существенно расти, карантин снова продлят.

Поэтому в КП "Киевский метрополитен" подчеркивают, что нынешние даты запуска поездов - ориентировочные.

В сообщении на Telegram-канале столичной подземки рассказали, что восстановление работы планируется не раньше, чем на третьем этапе выхода из карантина - то есть только через 30 дней после его окончания.

Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая . Но ездить смогут не все , а только те, у кого есть специальные пропуски.

. Но , а только те, у кого есть специальные пропуски. Полноценное восстановление работы для всех пассажиров будет только на четвертом этапе. Это произойдет примерно 10 июня.

К слову, хоть метро и закрыто для киевлян, сейчас на станциях продолжаются ремонтные работы, и инфраструктуру поддерживают в надлежащем состоянии.

По словам заместителя председателя КГГА Александра Густелева, на станциях метрополитена меняют путевое полотно, рельсы, электрооборудование.

"Выполняются работы по техническому переоснащению сети освещения, пожаротушения, вентиляционного и насосного оборудования и тому подобное", - процитировала чиновника пресс-служба мэрии.

В частности, идут капремонты на станциях "Майдан Незалежности" и "Золотые ворота", а еще собираются на "Арсенальной", "Сырец" и "Лукьяновской".

Ранее мы писали о том, что власти Киева прокомментировали слухи о якобы срыве строительства новых станций метро на Виноградарь и назвали запланированную дату открытия двух новых подземок -"Мостицкая" и "Проспект Правды".