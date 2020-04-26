Київське метро оновлюють перед запуском: коли відкриють підземку

Карантин у Києві "закрив" метро з 18 березня, і підземка не працюватиме до зняття обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом в Україні та навіть деякий час після. Уряд встановив поетапний план зняття заборон від 11 травня, і в столичному метрополітені розрахували, коли і як можна буде відновити роботу.

Важливо зазначити, що реалізація тих та інших послаблень буде залежати від загальної епідеміологічної ситуації в країні. Якщо кількість нових хворих COVID-19 буде суттєво зростати, карантин знову продовжать.

Тому в КП "Київський метрополітен" наголошують, що нинішні дати запуску поїздів - орієнтовні.

У повідомленні на Telegram-каналі столичної підземки розповіли, що відновлення роботи планується не раніше, ніж на третьому етапі виходу з карантину - тобто тільки через 30 днів після його закінчення.

Якщо все піде за планом, то етап запуску підземки припадає на 31 травня . Але їздити зможуть не всі , а тільки ті, у кого є спеціальні перепустки.

. Але , а тільки ті, у кого є спеціальні перепустки. Повноцінне відновлення роботи для всіх пасажирів буде тільки на четвертому етапі. Це відбудеться приблизно 10 червня.

До речі, хоч метро і закрито для киян, зараз на станціях тривають ремонтні роботи, й інфраструктуру підтримують у належному стані.

За словами заступника голови КМДА Олександра Густєлєва, на станціях метрополітену змінюють шляхове полотно, рейки, електрообладнання.

"Виконуються роботи з технічного переоснащення мережі освітлення, пожежогасіння, вентиляційного та насосного обладнання тощо", - процитувала чиновника прес-служба мерії.

Зокрема, тривають капремонти на станціях "Майдан Незалежності" та "Золоті ворота", а ще збираються на "Арсенальній", "Сирець" і "Лук'янівській".

Раніше ми писали про те, що влада Києва прокоментувала чутки про нібито зрив будівництва нових станцій метро на Виноградар і назвала заплановану дату відкриття двох нових підземок -"Мостицька" і "Проспект Правди".