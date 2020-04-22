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Когда откроют метро на Виноградарь: в Киеве обрадовали новостью

STYLERЖизнь    22.04.2020 - 13:24
Когда откроют метро на Виноградарь: в Киеве обрадовали новостью
В Киеве строят метро на Виноградарь (фото: facebook.com/Kyivmetrobud)

Метро на Виноградарь обещают открыть в декабре 2021 года

Метро на Виноградарь давно ждут жители столицы, которые задаются вопросом, когда же все-таки две новые станции появятся на массиве. Представители строительной компании "Киевметробуд" уверяют, строительство новых станций подземки идет полным ходом и не останавливается.

Метро на Виноградарь планируют открыть в декабре 2021 года. К этому времени там должны открыть свои двери для пассажиров две станции. На данный момент специалисты уже почти закончили собирать огромный проходческий комплекс.

Согласно проекту, проходческий щит начнет работу со стороны станции "Мостицкая" и финиширует почти через 1,3 км, возле станции "Сырец". Как говорят специалисты, на эти работы им понадобится около 6 месяцев.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко опровергает слухи, которые появились в сети о якобы остановке работ по строительству метро на Виноградарь.

Планируется, что две новые станции метро будут перевозить более 90 тысяч пассажиров в сутки. Длина участка метро между двумя новыми станциями будет 3,7 километров.

Мэр обещает, что в ближайшее время наведается на территорию работ, чтобы проверить надлежащее их исполнение.

Напомним, что в планах строителей открытие двух станций метро - "Мостицкая" и "Проспект Правды". Всего линию планируют дополнить четырьмя станциями.

Как мы ранее писали, строители показали гигантскую машину для тоннелей метро на Виноградарь.

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