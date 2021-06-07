Киевский маршрутчик насмешил условиями перевозки: без маникюра и наращенных ресниц

В Киеве водитель одной из маршруток насмешил условиями перевозки пассажиров. Требования к предъявителям ученических у него довольно жесткие, а сдачу с крупных купюр он давать не намерен.
Фото из неординарной маршрутки появилось в Telegram Киев без цензуры.
В какой именно маршрутке развешены такие объявления, не сообщается. Но экспрессия сообщений говорит, что водителя мягко говоря "достали".
"С утра (с 7:00 до 10:00) 100, 200, 500 гривен едут без сдачи!" - говорится в одном из объявлений.
"Детский, ученический - это без маникюра, без наращенных ресниц, без помады и сигарет!!!" - гласит вторая надпись.
Фото: В Киеве маршрутчик насмешил требованиями к проезду (Киев без цензуры)
Так, на середину мая тарифы выросли уже на 15 автобусных маршрутах столицы. Цену подняли те, кто раньше брал по 8 грн (как правило, "дальние" маршруты).
Теперь прокатиться в таком маршрутном такси стоит уже 10 грн, даже если вы едете одну остановку.
В КГГА недавно показали, как в ближайшее время будут выглядеть "идеальные" маршрутки.
Среди главных изменений - кондиционер и система обогрева. В транспорте будет дополнительное пространство для перевозки инвалидных или детских колясок и велосипедов. По салону разместят кнопки с требованием остановки, автоматизированную систему оплаты проезда, на табло будет название остановок, которые также будут озвучивать голосом.
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