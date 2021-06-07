Киевский маршрутчик насмешил условиями перевозки: без маникюра и наращенных ресниц

В какой именно маршрутке развешены такие объявления, не сообщается. Но экспрессия сообщений говорит, что водителя мягко говоря "достали".

"С утра (с 7:00 до 10:00) 100, 200, 500 гривен едут без сдачи!" - говорится в одном из объявлений.

"Детский, ученический - это без маникюра, без наращенных ресниц, без помады и сигарет!!!" - гласит вторая надпись.

Фото: В Киеве маршрутчик насмешил требованиями к проезду (Киев без цензуры)

Проезд в маршрутках Киева подорожал

Так, на середину мая тарифы выросли уже на 15 автобусных маршрутах столицы. Цену подняли те, кто раньше брал по 8 грн (как правило, "дальние" маршруты).

Теперь прокатиться в таком маршрутном такси стоит уже 10 грн, даже если вы едете одну остановку.

В Киеве скоро появятся новые комфортные маршрутки

В КГГА недавно показали, как в ближайшее время будут выглядеть "идеальные" маршрутки.

Среди главных изменений - кондиционер и система обогрева. В транспорте будет дополнительное пространство для перевозки инвалидных или детских колясок и велосипедов. По салону разместят кнопки с требованием остановки, автоматизированную систему оплаты проезда, на табло будет название остановок, которые также будут озвучивать голосом.