С кондиционером, обогревом и без "трэша": как будут выглядеть идеальные киевские маршрутки
В Киеве показали, как в ближайшее время будут выглядеть "идеальные" маршрутки. Среди главных изменений - кондиционер и система обогрева, рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов.
Об этом чиновник написал в своем Facebook.
"Город ужесточает требования к перевозчикам, которые будут участвовать в конкурсе на перевозку пассажиров. Киев объявляет о новом стандарте маршрутных перевозок", - заявил он.
Что изменится в киевских маршрутках
- Прежде всего все новые маршрутные автобусы будут оборудованы кондиционером и системой обогрева салона.
- У них будет дополнительное пространство для перевозки инвалидных или детских колясок и велосипедов.
- По всему салону для удобства пассажиров будут кнопки остановки по требованию (пока такая функция уже есть в автобусах и троллейбусах), а также автоматизированные системы учета оплаты проезда.
- Сверху на электронном табло будет название всех остановок, а также их будут озвучивать в голос (на украинском и английском языках).
То есть, в общем, новые маршрутки больше будут напоминать удобные автобусы.
Также среди новых фишек - фото водителя и его имя, а также контакт для обратной связи с городскими службами, чтобы можно было пожаловаться в случае его хамского поведения.
Как будут выглядеть новые маршрутки в Киеве (фото: facebook.com/usov.ua)
Замглавы КГГА уверяет, что ни одного "трэша" вроде занавесок, эротических календарей и беспощадного шансона в салоне не будет.
Сеть восприняла эту новость неоднозначно
Многие люди подметили, что маршрутки вообще надо убрать из Киева:
- В Киеве не должно быть маршруток!!! Только современный трамвай и троллейбус
- Я лучше представляла бы комфортные троллейбусы и трамваи
- Извините, а где на фото комфортный автобус?
- Странно, потому что я всегда представляю Киев БЕЗ маршруток. Никаких маршруток, а только с нормальным общественным транспортом
- Нужны электроавтобусы, троллейбусы, трамваи, поезда. Маршрутки это ЗЛО.
Напомним, в Киеве во время локдауна массово увольнялись маршрутчики. Водители говорят, что их постоянно штрафовали.
Также мы писали о том, что в Киевсовете сделали заявление о подорожании проезда в Киеве, а также назвали предельную сумму.