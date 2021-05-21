С кондиционером, обогревом и без "трэша": как будут выглядеть идеальные киевские маршрутки

В Киеве показали, как в ближайшее время будут выглядеть "идеальные" маршрутки. Среди главных изменений - кондиционер и система обогрева, рассказал заместитель председателя КГГА Константин Усов.

Об этом чиновник написал в своем Facebook .

"Город ужесточает требования к перевозчикам, которые будут участвовать в конкурсе на перевозку пассажиров. Киев объявляет о новом стандарте маршрутных перевозок", - заявил он.

Что изменится в киевских маршрутках

Прежде всего все новые маршрутные автобусы будут оборудованы кондиционером и системой обогрева салона.

У них будет дополнительное пространство для перевозки инвалидных или детских колясок и велосипедов.

По всему салону для удобства пассажиров будут кнопки остановки по требованию (пока такая функция уже есть в автобусах и троллейбусах), а также автоматизированные системы учета оплаты проезда.

Сверху на электронном табло будет название всех остановок, а также их будут озвучивать в голос (на украинском и английском языках).

То есть, в общем, новые маршрутки больше будут напоминать удобные автобусы.

Также среди новых фишек - фото водителя и его имя, а также контакт для обратной связи с городскими службами, чтобы можно было пожаловаться в случае его хамского поведения.

Как будут выглядеть новые маршрутки в Киеве (фото: facebook.com/usov.ua)

Замглавы КГГА уверяет, что ни одного "трэша" вроде занавесок, эротических календарей и беспощадного шансона в салоне не будет.

Сеть восприняла эту новость неоднозначно

Многие люди подметили, что маршрутки вообще надо убрать из Киева: