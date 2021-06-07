Київський маршрутник насмішив умовами перевезення: без манікюру та нарощених вій

В якій саме маршрутці розвішені такі оголошення, не повідомляється. Але експресія повідомлень говорить, що водія м'яко кажучи "дістали".

"З ранку (з 7:00 до 10:00) 100, 200, 500 гривень їдуть без здачі!"- йдеться в одному з оголошень.

"Дитячий, учнівський - це без манікюру, без нарощених вій, без помади і сигарет!!!"- свідчить другий напис.

Фото: у Києві маршрутник насмішив вимогами до проїзду (Київ без цензури)

Проїзд у маршрутках Києва подорожчав

Так, на середину травня тарифи зросли вже на 15 автобусних маршрутах столиці. Ціну підняли ті, хто раніше брав по 8 грн (як правило, "далекі" маршрути).

Тепер покататися в такому маршрутному таксі коштує вже 10 грн, навіть якщо ви їдете одну зупинку.

У Києві скоро з'являться нові комфортні маршрутки

У КМДА нещодавно показали, як найближчим часом виглядатимуть "ідеальні" маршрутки.

Серед головних змін - кондиціонер і система обігріву. У транспорті буде додатковий простір для перевезення інвалідних або дитячих колясок і велосипедів. По салону розмістять кнопки з вимогою зупинки, автоматизовану систему оплати проїзду, на табло буде назва зупинок, які також будуть озвучувати голосом.