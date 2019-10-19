Серийный маньяк в Киеве: в суде назвали имя мужчины и рассказали, что с ним будет дальше

Маньяк в Киеве: стало известно имя мужчины и дальнейшая его судьба (фото: pixabay.com)

В Киеве полиция задержала серийного маньяка, который нападал на мужчин

В Киеве полиция задержала серийного маньяка, который нападал исключительно на мужчин и резал их. Убийца орудовал на двух столичных массивах - Воскресенка и Радужный. Задержанным оказался Дмитрий Кулешов 1975 года рождения. Мужчину поместили в психиатрическую клинику. Об этом сообщает Днепровский районный суда Киева в Facebook.

Задержанный сейчас находиться в Киевской городской психоневрологической больнице №3. Там он пробудет 60 дней, до 15 декабря 2019 года. Его действия квалифицированы по ч.1 ст.121, ч.4 ст.296 УК Украины.

Скриншот с Facebook

В данное время продолжается досудебное следствие, которое покажет возможную причастность задержанного к другим преступлениям. Стоит отметить, что ранее Кулешов уже был судим за два убийства. Он жил вместе с родителями и в июне его выписали из психоневрологического диспансера.

Серийный маньяк Дмитрий Кулешов (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Во время обыска полиция изъяла у подозреваемого дома кепки, очки и несколько ножей, которые направили на экспертизу.

За последнее время столичный маньяк совершал нападения на мужчин разного возраста. Обычно он подходил сзади и ножом наносил удары в спину и шею.

Полиция задержала маньяка в Киеве (видео: YouTube/поліція Києва)

В сентябре улице Курнатовского было совершено нападение на 26-летнего мужчину, которого госпитализировали с резаными ранами плеча и ключицы. На Радужной также пострадал 22-летний парень, ему нанесли ножевые ранения в шею.

Также при аналогичных обстоятельствах пострадал 56-летний мужчина. Он рассказал, что ему кого-то несколько раз ударил в спину ножом.

Вскоре на улице Петра Вершигоры возле подъезда дома был обнаружен 69-летний мужчина, смерть которого наступила от колото-резаной раны шеи.