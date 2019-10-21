У київських ресторанах орудують спритні злодійки: у мережу потрапило відео

У Києві розшукують злодійок, які вкрали гроші у чоловіка в ресторані
У Києві розшукують жінок, які вкрали велику суму у чоловіка в ресторані. Спритні аферистки швидко витягли 5 тисяч гривень в закладі "Чорноморка". Про це повідомляє Київ Оперативний на сторінці в Facebook.
В якому саме закладі мережі "Чорноморка" відбулося пограбування - не повідомляється.
"Увага! Розшук! Розшукуються дві жінки, зображені на відео, які вчора в кафе "Чорноморка" викрали з чоловічої сумки понад 5 тис. гривень. Може, хто їх знає?" - написали під відео.
Відео: Жінки в ресторані "Чорноморка" (Facebook/Київ Оперативний)
Користувачі мережі зазначили в коментарях, що одна з жінок схожа на одну скандальну персону, яку називали "солдатська матір за те, що вона за гроші грала роль матері військового.
Скріншот коментарів (Facebook/Київ Оперативний)