У київських ресторанах орудують спритні злодійки: у мережу потрапило відео

У київських ресторанах орудують спритні злодійки (Колаж РБК-Україна)

У Києві розшукують злодійок, які вкрали гроші у чоловіка в ресторані

У Києві розшукують жінок, які вкрали велику суму у чоловіка в ресторані. Спритні аферистки швидко витягли 5 тисяч гривень в закладі "Чорноморка". Про це повідомляє Київ Оперативний на сторінці в Facebook.

В якому саме закладі мережі "Чорноморка" відбулося пограбування - не повідомляється.

"Увага! Розшук! Розшукуються дві жінки, зображені на відео, які вчора в кафе "Чорноморка" викрали з чоловічої сумки понад 5 тис. гривень. Може, хто їх знає?" - написали під відео.

Відео: Жінки в ресторані "Чорноморка" (Facebook/Київ Оперативний)

Користувачі мережі зазначили в коментарях, що одна з жінок схожа на одну скандальну персону, яку називали "солдатська матір за те, що вона за гроші грала роль матері військового.

Платні курси "як не залишати гроші депопало". Вартість 5000 грн. Вона чесно заробила.

Блін.. красиво.

А ось так, просто, можна знімати відвідувачів?

Видно, як рука під шарфом працює.

Навіщо сумку без нагляду залишати. Цінні речі потрібно краще ховати у внутрішню кишеню, наприклад.

Скріншот коментарів (Facebook/Київ Оперативний)