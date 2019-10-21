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У київських ресторанах орудують спритні злодійки: у мережу потрапило відео

STYLERЖиття    21.10.2019 - 09:54
У київських ресторанах орудують спритні злодійки: у мережу потрапило відео
У київських ресторанах орудують спритні злодійки (Колаж РБК-Україна)

У Києві розшукують злодійок, які вкрали гроші у чоловіка в ресторані

У Києві розшукують жінок, які вкрали велику суму у чоловіка в ресторані. Спритні аферистки швидко витягли 5 тисяч гривень в закладі "Чорноморка". Про це повідомляє Київ Оперативний на сторінці в Facebook.

В якому саме закладі мережі "Чорноморка" відбулося пограбування - не повідомляється.

"Увага! Розшук! Розшукуються дві жінки, зображені на відео, які вчора в кафе "Чорноморка" викрали з чоловічої сумки понад 5 тис. гривень. Може, хто їх знає?" - написали під відео.

Відео: Жінки в ресторані "Чорноморка" (Facebook/Київ Оперативний)

Користувачі мережі зазначили в коментарях, що одна з жінок схожа на одну скандальну персону, яку називали "солдатська матір за те, що вона за гроші грала роль матері військового.

  • Платні курси "як не залишати гроші депопало". Вартість 5000 грн. Вона чесно заробила.
  • Блін.. красиво.
  • А ось так, просто, можна знімати відвідувачів?
  • Видно, як рука під шарфом працює.
  • Навіщо сумку без нагляду залишати. Цінні речі потрібно краще ховати у внутрішню кишеню, наприклад.

У київських ресторанах орудують спритні злодійки: у мережу потрапило відео

У київських ресторанах орудують спритні злодійки: у мережу потрапило відеоСкріншот коментарів (Facebook/Київ Оперативний)

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