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На киевских дорогах заметили самый необычный экологичный транспорт (фото)

Киев, Воскресенье 11 октября 2020 21:38
На киевских дорогах заметили самый необычный экологичный транспорт (фото)
Машины в Киеве (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Киеве сфотографировали необычное транспортное средство

Пока различные производители соревнуются в выпуске разнообразных экологичных двигателей, украинские умельцы делают свои необычные транспортные средства, которые безопасны для окружающей среды.

Необычный транспорт, работающий на ножной тяге, сфотографировали на бульваре имени академика Вернадского. Об этом сообщает ProfiDom.com.ua.

На киевских дорогах заметили самый необычный экологичный транспорт (фото)На киевских дорогах заметили самый необычный экологичный транспорт (фото)

Экологичный транспорт в Киеве (фото: profidom.com.ua)

Судя по всему, это чудо техники представляет собой помесь велосипеда и байдарки. Стоит отметить, что получилось очень интересно. Его можно выставлять на всемирной выставке.

Напомним, в Украине для водителей создали особый сервис, с которым путешествовать будет легче. Разработано специальное мобильное приложение, которое позволяет жаловаться на ямы на дорогах.

Ресурс оповещает участников движения о ремонтных работах на трассах. В 2021 году планируется интеграция инструментов "интерактивной карты" Укравтодора в мобильное приложение "Дія".

Ранее мы также писали о том, что в Харькове заметили одно из самых дорогих авто в мире. Эксклюзивный автомобиль Ferrari LaFerrari, стоимость которого превышает миллион евро, был припаркован возле одного из самых дорогих ресторанов города.

Стоит отметить, что таких машин было выпущено всего 499 экземпляров. Весь тираж разошелся еще до официального релиза.

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