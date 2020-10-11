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На київських дорогах помітили самий незвичайний екологічний транспорт (фото)

Київ, Неділя 11 жовтня 2020 21:38
На київських дорогах помітили самий незвичайний екологічний транспорт (фото)
Машини в Києві (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Києві сфотографували незвичайний транспортний засіб

Поки різні виробники змагаються у випуску різноманітних екологічних двигунів, українські умільці роблять свої незвичайні транспортні засоби, що безпечні для навколишнього середовища.

Незвичайний транспорт, що працює на ножний тязі, сфотографували на бульварі імені академіка Вернадського. Про це повідомляє ProfiDom.com.ua.

На київських дорогах помітили самий незвичайний екологічний транспорт (фото)На київських дорогах помітили самий незвичайний екологічний транспорт (фото)

Екологічний транспорт в Києві (фото: profidom.com.ua)

Судячи з усього, це диво техніки являє собою помісь велосипеда і байдарки. Варто зазначити, що вийшло дуже цікаво. Його можна виставляти на всесвітній виставці.

Нагадаємо, в Україні для водіїв створили особливий сервіс, з яким подорожувати буде легше. Розроблено спеціальний мобільний додаток, яке дозволяє скаржитися на ями на дорогах.

Ресурс сповіщає учасників руху про ремонтні роботи на трасах. До 2021 року планується інтеграція інструментів "інтерактивної карти" Укравтодору в мобільний додаток "Дія".

Раніше ми писали про те, що в Харкові помітили одне з найбільш дорогих авто в світі. Ексклюзивний автомобіль Ferrari LaFerrari, вартість якого перевищує мільйон євро, був припаркований біля одного з найдорожчих ресторанів міста.

Варто зазначити, що таких машин було випущено всього 499 екземплярів. Увесь тираж розійшовся ще до офіційного релізу.

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