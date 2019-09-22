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Киевская "Зайцева" устроила ДТП, пыталась скрыться и била полицейских (фото, видео)

STYLERПерсоны    22.09.2019 - 13:27
Киевская "Зайцева" устроила ДТП, пыталась скрыться и била полицейских (фото, видео)
В Киеве девушка протаранила авто и избила полицейского - все детали, фото и видео (коллаж РБК-Украина)

Девушка в полицейском участке отрицала все правонарушения

В воскресенье, 22 сентября, у столичного ночного клуба Shooters девушка протаранила Mitsubishi Lancer, после чего направилась прямо в заведение. Владелец поврежденного автомобиля вызвал полицию. Девушка вела себя агрессивно, пыталась скрыться с места преступления и напала на полицейских. Детали скандального инцидента рассказывает "Информатор".

Как сообщается, инцидент произошел около 1:00 ночи. Очевидцы рассказали, а потом подтвердили и сотрудники полиции, что девушка на Hyundai Accent протаранила автомобиль, после чего несколько часов провела в ночном клубе. Когда девушка направилась к авто, ее ждал неприятный сюрприз в лице владельца Mitsubishi. Пострадавший вызвал полицейских. По приезду копов, посетительница клуба начала вести себя агрессивно.

В Киеве девушка протаранила авто и избила полицейского - все детали (фото: Информатор)

Несмотря на показания многочисленных свидетелей, она отрицала, что совершила ДТП и, по словам полицейских, угрожала им прокуратурой и другими инстанциями. В ходе ссоры с правоохранителями девушка села в автомобиль и попыталась скрыться с места происшествия. Правда, далеко уехать у нее не получилось. Блюстителям порядка удалось помешать ей это сделать и отобрать ключи от машины. Это совсем не понравилось горе-беглянке, она начала ругаться матом и ударила женщину-полицейскую, после чего была закована в наручники и доставлена в Печерское управление полиции.

Там она тоже принялась отрицать, что врезалась в машину, что употребляла алкоголь и что нападала на полицейских. Женщина заявила, что ей не показали даже место аварии, а, сев в машину, она просто хотела вернуться домой. По данным свидетелей и записям с нагрудных видеокамер полицейских было возбуждено дело по статьям №124 (ДТП), №130 (вождение в нетрезвом виде) и №185 (злостное неподчинение полицейским).

В Киеве девушка протаранила авто и избила полицейского - все детали (видео: Информатор)

Напомним, что ранее в Харькове на Сумской мажорка сбила людей на тротуаре (видео).

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