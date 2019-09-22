Київська "Зайцева" влаштувала ДТП, намагалася сховатися і била поліцейських (фото, відео)

У Києві дівчина протаранила авто і побила поліцейську - всі деталі, фото і відео (колаж РБК-Україна)

Дівчина в поліцейській ділянці заперечувала всі правопорушення

У неділю, 22 вересня, біля столичного нічного клубу Shooters дівчина протаранила Mitsubishi Lancer, після чого попрямувала прямо в заклад. Власник пошкодженого автомобіля викликав поліцію. Дівчина вела себе агресивно, намагалася втекти з місця злочину і напала на поліцейських. Деталі скандального інциденту розповідає "Інформатор".

Як повідомляється, інцидент стався близько 1:00 ночі. Очевидці розповіли, а потім підтвердили і співробітники поліції, що дівчина на Hyundai Accent протаранила автомобіль, після чого кілька годин провела в нічному клубі. Коли дівчина попрямувала до авто, її чекав неприємний сюрприз в особі власника Mitsubishi. Потерпілий викликав поліцейських. По приїзду копів, відвідувачка клубу почала вести себе агресивно.

У Києві дівчина протаранила авто і побила поліцейського - всі деталі (фото: Інформатор)

Незважаючи на свідчення численних свідків, вона заперечувала, що скоїла ДТП і, за словами поліцейських, погрожувала їм прокуратурою та іншими інстанціями. В ході сварки з правоохоронцями дівчина сіла в автомобіль і спробувала втекти з місця події. Правда, далеко виїхати у неї не вийшло. Правоохоронцям вдалося перешкодити їй це зробити і відібрати ключі від машини. Це зовсім не сподобалося горе-втікачці, вона почала лаятися і вдарила жінку-поліцейську, після чого була закута в наручники і доставлена в Печерське управління поліції.

Там вона теж почала заперечувати, що врізалася в машину, що вживала алкоголь і що нападала на поліцейських. Жінка заявила, що їй не показали навіть місце аварії, а, сівши в машину, вона просто хотіла повернутися додому. За даними свідків і записів з нагрудних відеокамер поліцейських було порушено справу за статтями №124 (ДТП), №130 (водіння в нетверезому вигляді) і №185 (злісна непокора поліцейським).

У Києві дівчина протаранила авто і побила поліцейського - всі деталі (відео: Інформатор)

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