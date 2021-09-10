Под Киевом женщина сбила девочку на "зебре": пообещала купить новые кроссовки

Сообщается, что колесо машины попало на ногу девочке, и той пришлось бить телефоном по авто, чтобы водитель отъехала.

Также в сети опубликовали видео, снятое регистратором в автомобиле свидетеля дорожного инцидента. На кадрах видно, что машина нарушительницы ПДД даже не притормозила перед пешеходным переходом, по которому шла девочка, переходя на другую сторону улицы.

После наезда через несколько секунд автоледи сдала чуть назад, и пострадавшая девочка, уже прихрамывая, перешла по "зебре" на пешеходную часть.

Свидетель ДТП поспешил к ней, а вскоре подошла и сама женщина-водитель, сбившая ребенка.

В публикации говорится, что женщина попросила не вызывать правоохранителей и медиков "скорой", чтобы у нее не было проблем. И решила откупиться новыми кроссовками, которые пообещала приобрести для пострадавшей.

Однако, как выяснилось, автоледи об обещании благополучно забыла - за целую неделю со времени инцидента она ни разу не поинтересовалась самочувствием пострадавшей. Теперь семья девочки написала заявление в полицию, и дело идет в суд.

Видео: в Белой Церкви женщина за рулем авто наехала на девочку на переходе