Під Києвом жінка збила дівчинку на "зебрі": пообіцяла купити нові кросівки

Повідомляється, що колесо машини потрапило на ногу дівчинці, і тій довелося бити телефоном по авто, щоб водійка від'їхала.

Також в мережі опублікували відео, зняте реєстратором в автомобілі свідка дорожнього інциденту. На кадрах видно, що машина порушниці ПДР навіть не пригальмувала перед пішохідним переходом, по якому йшла дівчинка, переходячи на інший бік вулиці.

Після наїзду через кілька секунд автоледі здала трохи назад, і постраждала дівчинка, вже накульгуючи, перейшла по "зебрі" на пішохідну частину.

Свідок ДТП поспішив до неї, а незабаром підійшла і сама жінка-водій, яка збила дитину.

У публікації йдеться, що жінка попросила не викликати правоохоронців і медиків "швидкої", щоб у неї не було проблем. І вирішила відкупитися новими кросівками, які пообіцяла придбати для постраждалої.

Однак, як з'ясувалося, автоледі про обіцянку благополучно забула - за цілий тиждень з часу інциденту вона жодного разу не поцікавилася самопочуттям постраждалої. Тепер сім'я дівчинки написала заяву в поліцію, і справа йде до суду.

Відео: у Білій Церкві жінка за кермом авто наїхала на дівчинку на переході