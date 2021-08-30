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На Хортице пьяный водитель сбил семью с дочкой, состояние ребенка тяжелое

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Хортица, Понедельник 30 августа 2021 14:31
На Хортице пьяный водитель сбил семью с дочкой, состояние ребенка тяжелое Фото: на Хортице пьяный водитель сбил семью с ребенком (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На острове Хортица, по дороге к базе отдыха пьяный водитель легковушки сбил семью с ребенком. Взрослые получили многочисленные травмы, а 5-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Как установили правоохранители, 47-летний водитель автомобиля Honda Accord на автодороге между кафе "Козацьке подвір’я" и домом отдыха "Пектораль" на скорости наехал на пешеходов: мужчину и женщину 1986 и 1993 годов рождения, а также их малолетнюю дочь.

В результате инцидента обоих родителей с многочисленными травмами доставили в больницу, а ребенка госпитализировали в Запорожскую областную детскую больницу.

По информации правоохранителей, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружено 1,6 промилле.

Правоохранители задержали мужчину по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Сейчас проводится досудебное расследование.

Фото: с места ДТП, которое произошло на острове Хортица (zp.npu.gov.ua)

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