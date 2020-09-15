Под Киевом масштабно взорвался газопровод: очевидцы озвучивают свои версии (видео)

В Чабанах прогремел взрыв в ночь на 15 сентября. Произошла разгерметизация газового трубопровода высокого давления (Уренгой-Помары-Ужгород), который поставляет газ в Европу и проходит вблизи поселка. На данный момент установлена заглушка и выход газа прекращен. Очевидцы ЧП рассказали свои версии произошедшего. Люди считают, что ни о какой диверсии не может идти речь, это аварийная ситуация.

Отметим, что сам взрыв газопровода произошел возле села Иванковичи, где раньше жил президент Владимир Зеленский. После аварии в сети начали придавать событию политический окрас.

"Я слышала шум, а потом начался такой звук, как будто выдавливается воздух. Я поняла, скорее всего произошло что-то аварийное, а не диверсионное", - рассказала местная жительница Pavlovsky News.

По словам женщины, запаха после взрыва не было, так как это не тот газ, который мы привыкли ощущать на кухне. Также местная жительница отметила, что в доме у них сейчас свет есть.

Стоит отметить, что жертв и пострадавших в аварии нет.

Женщина рассказала о взрыве в Чабанах

Причиной ЧП называют поломку газовой трубы.

Ранее в Киеве взорвалась автоцистерна для перевозки газа, есть погибший и пострадавший.