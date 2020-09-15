В Чабанах прогремел взрыв

В Чабанах Киевской области в ночь на 15 сентября прогремел взрыв. Информация о причине взрыва уточняется.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
О пострадавших на данный момент информации нет.
"Что то очень серьёзное взорвалось в районе Чабанов. Информация уточняется", - говорится в сообщении.
В одной из местных групп в Facebook жители Чабанов сообщают, что произошел разрыв трубы высокого давления газа. И возможен мощный взрыв. Жителям ближайших улиц рекомендуют эвакуироваться.
Также сообщается, что на место происшествия выехали правоохранители и ГСЧС.
Чабани-Вiта Поштова. Що у вас там сталося? Пишуть в мережi про сильний шум та чорний дим Вiдос друг прислав з Круглика, вид на Хотiв-ЧабаниОпубліковано Roman Igorevich Petushkov Понеділок, 14 вересня 2020 р.
Что то очень серьёзное взорвалось в районе Чабанов. Информация уточняется. О пострадавших на данный момент информации нет.Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 14 вересня 2020 р.
Напомним, 13 сентября, в Киеве из-за пожара в многоэтажке в Деснянском районе эвакуировали 33 человека.
Ранее в одном из столичных кафе в Деснянском районе произошел взрыв.