Під Києвом маштабно вибухнув газопровід: очевидці озвучують свої версії (відео)

У Чабанах прогримів вибух в ніч на 15 вересня. Сталася розгерметизація газового трубопроводу високого тиску (Уренгой-Помари-Ужгород), який постачає газ в Європу і проходить поблизу селища. На даний момент встановлена заглушка і вихід газу припинено. Очевидці НП розповіли свої версії події. Люди вважають, що ні про яку диверсії не може йти мова, це аварійна ситуація.

Відзначимо, що сам вибух газопроводу стався біля села Іванковичі, де раніше жив президент Володимир Зеленський. Після аварії в мережі почали надавати події політичного забарвлення.

"Я чула шум, а потім почався такий звук, наче видушується повітря. Я зрозуміла, швидше за все сталося аварія, а не диверсія", - розповіла місцева мешканка Pavlovsky News.

За словами жінки, запаху після вибуху не було, через те, що це не той газ, який ми звикли відчувати на кухні. Також місцева мешканка зазначила, що в будинку у них зараз є світло.

Варто відзначити, що жертв і постраждалих в аварії немає.

Жінка розповіла про вибух в Чабанах

Причиною ЧП називають поломку газової труби.

Раніше в Києві вибухнула автоцистерна для перевезення газу, є загиблий і постраждала.