В Киеве взорвалась автоцистерна для перевозки газа, есть погибший и пострадавший

Фото: место взрыва (npu.gov.ua)

Полиция сообщила, что в Киеве произошел взрыв автоцистерны на одном из предприятий, что находится на улице Вискозной. В результате этого погиб человек и еще один пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным полиции, взрыв произошел в результате проведения сварочных работ. В результате на месте происшествия погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33 - летнего мужчину доставили в больницу с телесными повреждениями.

В пресс-службе отмечают, что собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Деснянском управлении полиции. Проводится проверка, по результатам которой этому происшествию будет дана правовая квалификация.

Напомним, ранее в Киеве на улице Булгакова произошел пожар в квартире многоэтажного дома, в результате чего пострадали трое людей.

Кроме того, в Киеве горела недостроенная многоэтажка; огонь охватил несколько этажей.

Кроме того, в одном из столичных кафе в Деснянском районе произошел взрыв: посетителей и персонал эвакуировали, а позже удалось установить причину инцидента.