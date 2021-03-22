Под Киевом взорвалась маршрутка и выгорела до тла (видео)

Под Киевом в Вишневом поздно вечером в воскресенье, 21 марта, взорвалась и полностью выгорела маршрутка. Пока что не сообщают, что именно привело к ЧП.
Об этом рассказали на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"Был сильный хлопок и сразу пожар, в результате маршрутка сгорела полностью, причину никто не говорит. К счастью, все живы. На месте работают бойцы ГСЧС", - сказано в сообщении на странице.
Под Киевом взорвалась маршрутка
Украинцы в комментариях к видео взорвались гневом.
Как мы ранее сообщали, в пригородных маршрутках Киева резко взвинтили цены на проезд в одном из загруженных направлений. Речь идет об обуховском направлении. Теперь доехать в столицу и обратно стоит гораздо дороже.