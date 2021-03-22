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Под Киевом взорвалась маршрутка и выгорела до тла (видео)

Автор: Людмила Жукова

Под Киевом в Вишневом поздно вечером в воскресенье, 21 марта, взорвалась и полностью выгорела маршрутка. Пока что не сообщают, что именно привело к ЧП.

Об этом рассказали на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Был сильный хлопок и сразу пожар, в результате маршрутка сгорела полностью, причину никто не говорит. К счастью, все живы. На месте работают бойцы ГСЧС", - сказано в сообщении на странице.

Под Киевом взорвалась маршрутка

Украинцы в комментариях к видео взорвались гневом.

  • ТО коли вони проходили!?? Вони по дорозі розсипаються!
  • Это российская гробовозка на газу, поэтому и бабахнуло.
  • Газ, экономия на топливе на лицо.

Как мы ранее сообщали, в пригородных маршрутках Киева резко взвинтили цены на проезд в одном из загруженных направлений. Речь идет об обуховском направлении. Теперь доехать в столицу и обратно стоит гораздо дороже.

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Новости Украины маршрутка
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