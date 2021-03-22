Під Києвом вибухнула маршрутка та вигоріла до тла (відео)

Під Києвом у Вишневому пізно ввечері в неділю, 21 березня, вибухнула і повністю вигоріла маршрутка. Поки що не повідомляють, що саме призвело до ПП.
Про це розповіли на сторінці dtp.kiev.ua Facebook.
"Був сильний хлопок і відразу пожежа, в результаті маршрутка згоріла повністю, причину ніхто не говорить. На щастя, всі живі. На місці працюють бійці ДСНС", - сказано в повідомленні на сторінці.
Під Києвом вибухнула маршрутка
Українці в коментарях до відео вибухнули гнівом.
Як ми раніше повідомляли, у приміських маршрутках Києва різко підняли ціни на проїзд в одному з завантажених напрямків. Мова йде про обухівський напрямок. Тепер доїхати до столиці і назад коштує набагато дорожче.