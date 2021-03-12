В пригородных маршрутках Киева резко подорожал проезд: на каком направлении

В пригородных маршрутках Киева резко взвинтили цены на проезд в одном из загруженных направлений. Речь идет об обуховском направлении. Теперь доехать в столицу и обратно стоит гораздо дороже.

Об этом сообщили в администрации ООО "Обуховтранс".

Билет в одном направлении обойдется пассажиру в 38 грн и даже больше, рассказывают в пресс-службе перевозчика. Новые цены начнут действовать уже с субботы, 13 марта.

В "Обуховтрансе" подорожание обосновали увеличением убыточности перевозок, что связано с повышением цен на горючее, смазочные материалы, шины, запасные части, увеличением размера заработной платы и уменьшением пассажиропотока из-за карантина.

Так, проезд от Украинки до Киева вырос на целых 10 грн - до 38 грн. Столько же будет стоить направление Обухов - Киев, Березовый - Киев. От Гусачивки до Киева можно будет добраться за 48 грн, а от села Красное за 47 грн.

Маршруты и новые цены (действуют с 13 марта):

№309 "Обухов - Киев АС "Выдубичи" составит 38 грн;

№310 "Обухов - Киев АС "Выдубичи" составит 38 грн;

№311 "Обухов - Киев АС "Выдубичи" составит 38 грн;

№313 "Украинка - Киев АС "Выдубичи" составит 38 грн;

№789 "Березовый (Сады) - Киев АС "Выдубичи" составит 38 грн;

№811 "Гусачивка - Киев АС "Выдубичи" составит 48 грн;

№852 "Красное - Киев АС "Выдубичи" составит 47 грн.