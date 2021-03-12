ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В пригородных маршрутках Киева резко подорожал проезд: на каком направлении

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 16:20
В пригородных маршрутках Киева резко подорожал проезд: на каком направлении Проезд в пригородных маршрутках Киева начал дорожать (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В пригородных маршрутках Киева резко взвинтили цены на проезд в одном из загруженных направлений. Речь идет об обуховском направлении. Теперь доехать в столицу и обратно стоит гораздо дороже.

Об этом сообщили в администрации ООО "Обуховтранс".

Билет в одном направлении обойдется пассажиру в 38 грн и даже больше, рассказывают в пресс-службе перевозчика. Новые цены начнут действовать уже с субботы, 13 марта.

В "Обуховтрансе" подорожание обосновали увеличением убыточности перевозок, что связано с повышением цен на горючее, смазочные материалы, шины, запасные части, увеличением размера заработной платы и уменьшением пассажиропотока из-за карантина.

Так, проезд от Украинки до Киева вырос на целых 10 грн - до 38 грн. Столько же будет стоить направление Обухов - Киев, Березовый - Киев. От Гусачивки до Киева можно будет добраться за 48 грн, а от села Красное за 47 грн.

Маршруты и новые цены (действуют с 13 марта):

№309 "Обухов - Киев АС "Выдубичи" составит 38 грн;
№310 "Обухов - Киев АС "Выдубичи" составит 38 грн;
№311 "Обухов - Киев АС "Выдубичи" составит 38 грн;
№313 "Украинка - Киев АС "Выдубичи" составит 38 грн;
№789 "Березовый (Сады) - Киев АС "Выдубичи" составит 38 грн;
№811 "Гусачивка - Киев АС "Выдубичи" составит 48 грн;
№852 "Красное - Киев АС "Выдубичи" составит 47 грн.

Отметим, что в пресс-службе Киевской ОГА про вероятность подорожания предупреждали еще несколько недель назад. К чиновникам обратились многие перевозчики с просьбой повысить цену, ведь без разрешения ОГА стоимость проезда поднимать нельзя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь проезд рост цен
LITE
Праздник 12 марта и его запреты: что можно и нельзя делать, именинники этого дня
Праздник 12 марта и его запреты: что можно и нельзя делать, именинники этого дня