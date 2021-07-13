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Под Киевом врач-потрошитель жестоко расправился с прохожим: оказалось, нападение уже не первое

Автор: Владимир Костырин

В Белой Церкви под Киевом врач напал на мужчину на мосту поздно вечером и нанес своей жертве 11 колото-резаных ран, в результате чего 48-летний пострадавший погиб, когда его пытались реанимировать в больнице. Подозреваемый уже задержан.

Об этом 13 июля передали в пресс-службе полиции Киевской области.

Само преступление произошло 8 июля. По информации правоохранителей, около 22:45 местный житель возвращался с работы домой, и посреди моста на него напал злоумышленник с ножом.

Сам же фигурант дела - врач Володарской больницы - заверил, что во время его вечерней прогулки на Таращанском мосту тот мужчина сам на него накинулся, и якобы ударил барсеткой по голове.

"Это мною было расценено как нападение, и в целях самообороны... Со мной был кухонный нож, на всякий случай я его взял... я в целях самообороны наотмашь отмахнулся этим ножом. По-моему, в область руки и в верхнюю часть тела", - рассказал медик.

По словам руководителя полиции Киевской области Андрея Небитова, после проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена.

"Им оказался 38-летний уроженец Луганщины, который жил на Белоцерковщине и работал врачом в Володарский больницы. Он беспричинно нанес 11 ножевых ранений погибшему из хулиганских побуждений", - заявил он.

Врача-потрошителя задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного п. 7 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Отмечается, что этот врач уже ранее задерживался полицией Киевской области за нападение на человека и нанесение более 40 ударов отверткой.

"Тогда злоумышленника поместили в изолятор временного содержания, ему инкриминировали покушение на убийство и производство было направлено в суд, однако, нарушив все ограничения, он совершил новое преступление. Сейчас суд избрал в отношении его меру пресечения в виде содержания под стражей", - рассказал Небитов.

В сети резко отреагировали на ситуацию, и в комментах звучит возмущение, почему же подозреваемый после первого нападения остался на свободе, и как он мог лечить пациентов.

  • Подождите. Если он уже чуть не убил человека, то почему он был на свободе?
  • Ужас!
  • Еще врачом работал... психиатрическую экспертизу надо проводить, 100%.
  • Взял кухонный!! нож на всякий случай?!!
  • Ого, как же он лечил? Какое количество больных умерло?
  • Пошел прогуляться с кухонным ножом??? И отмахнулся аж 11 раз... я в шоке. Посадить пожизненно...

Напомним, недавно в Харькове отпустили неадеквата, который напал на девочку на улице, и стал душить средь бела дня.

Также мы писали о том, что на днях под Днепром суд избрал меру пресечения 28-летнему мужчине, который ранил ножом 2-летнего сына бывшей сожительницы, в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.

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