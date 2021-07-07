Под Кривым Рогом мужчина порезал ножом 2-летнего сына сожительницы, чтобы ей "отомстить"

Под Кривым Рогом мужчина нанес ножом ранения двухлетнему мальчику, в результате чего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Злоумышленник после этого скрылся, и сейчас правоохранители разыскивают преступника.

Об этом 7 июля передали в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Происшествие произошло в Софиевском районе. Установлено, что 28-летний местный житель закрылся в доме своей бывшей сожительницы с двумя ее детьми 2 и 7 лет, и стал угрожать расправой.

Женщина вызвала полицию. Тем временем мужчина нанес младшему сыну своей бывшей любимой ножевые ранения в шею и спину, а затем - скрылся с места преступления.

Ребенка экстренно доставили в больницу.

На месте происшествия работают правоохранители. Также в полиции сообщили, что принимаются оперативные меры для установления места нахождения и задержания нападающего.

Кроме того, решается вопрос о правовой квалификации преступления.