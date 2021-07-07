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Под Кривым Рогом мужчина порезал ножом 2-летнего сына сожительницы, чтобы ей "отомстить"

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Днепропетровская область, Среда 07 июля 2021 16:52
Под Кривым Рогом мужчина порезал ножом 2-летнего сына сожительницы, чтобы ей "отомстить" Фото: автомобиль патрульной полиции и "скорой помощи" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Под Кривым Рогом мужчина нанес ножом ранения двухлетнему мальчику, в результате чего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Злоумышленник после этого скрылся, и сейчас правоохранители разыскивают преступника.

Об этом 7 июля передали в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Происшествие произошло в Софиевском районе. Установлено, что 28-летний местный житель закрылся в доме своей бывшей сожительницы с двумя ее детьми 2 и 7 лет, и стал угрожать расправой.

Женщина вызвала полицию. Тем временем мужчина нанес младшему сыну своей бывшей любимой ножевые ранения в шею и спину, а затем - скрылся с места преступления.

Ребенка экстренно доставили в больницу.

На месте происшествия работают правоохранители. Также в полиции сообщили, что принимаются оперативные меры для установления места нахождения и задержания нападающего.

Кроме того, решается вопрос о правовой квалификации преступления.

Как сообщалось, недавно в центре Днепра мужчина с ножом набросился в магазине на женщину с годовалым ребенком - как выяснилось, злоумышленником оказался ее гражданский муж, а нападение произошло после ссоры.

Также мы писали о том, что в июне под Днепром в коллекторе нашли тело пропавшего 8-летнего мальчика, об исчезновении которого его мать рассказала только через четыре дня. Расследование показало, что ребенка задушил ухажер матери за то, что она отказала ему в близости.

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