Під Києвом лікар-різник жорстоко розправився з перехожим: виявилося, напад вже не перший

Сам злочин стався 8 липня. За інформацією правоохоронців, близько 22:45 місцевий житель повертався з роботи додому, і посеред мосту на нього напав зловмисник з ножем.

Сам же фігурант справи - лікар Володарської лікарні - запевнив, що під час його вечірньої прогулянки на Таращанському мосту той чоловік сам на нього накинувся, і нібито вдарив барсеткою по голові.

"Це мною було розцінено як напад, і в цілях самооборони... Зі мною був кухонний ніж, про всяк випадок я його взяв... я з метою самооборони навідліг відмахнувся цим ножем. По-моєму, в область руки та у верхню частину тіла", - розповів медик.

За словами керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова, після проведення комплексу оперативно-розшукових заходів особу зловмисника було встановлено.

"Ним виявився 38-річний уродженець Луганщини, який мешкав на Білоцерківщині та працював лікарем у Володарській лікарні. Він безпричинно наніс 11 ножових поранень загиблому з хуліганських мотивів", - заявив він.

Лікаря-різника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК.

Зауважується, що цей лікар вже раніше затримувався поліцією Київської області за напад на людину і нанесення понад 40 ударів викруткою.

"Тоді зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання, йому інкримінували замах на вбивство і провадження було скеровано до суду, однак, порушивши усі обмеження, він скоїв новий злочин. Наразі суд обрав відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - розповів Нєбитов.

У мережі різко відреагували на ситуацію, і в коментах звучить обурення, чому ж підозрюваний після першого нападу залишився на волі, і як він міг лікувати пацієнтів.