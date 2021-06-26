Повалил на лавочку и пытался задушить: в Харькове отпустили неадеквата, который напал на девочку

В Харькове мужчина набросился на девочку и едва не задушил , когда 10-летний ребенок гулял на улице с подружкой возле дома. Тогда, к счастью, пострадавшей удалось вырваться, и вскоре неадеквата задержала полиция. Впрочем, 37-летнего нападавшего теперь уже отпустили.

Об этом говорится в сюжете " Новости Сегодня " на канале "Украина".

У пострадавшей девочки на шее остались телесные повреждения.

Настя Иванчук рассказала, что в тот день с подружкой стояла возле своего дома на улице Сергея Грицевца (Индустриальный район), и ждала, чтобы родители впустили их в подъезд.

Внезапно к девочкам подбежал неизвестный мужчина, схватил Настю за шею и начал душить, а потом повалил на лавочку. На крики подружки своей жертвы он не обращал внимание.

Тогда несчастная из последних сил смогла оттолкнуть мужчину, и девочки вдвоем бросились бежать. Нападавший кинулся за ними.

В этот момент ситуацию заметила случайная прохожая. Только после этого мужчина остановился, и поспешил прочь.

Дети рассказали обо всем родителям, а те обратились в полицию. Вскоре нападавшего задержали в этом же районе. Неадекват тогда рассказал правоохранителям, что, мол, обознался, и перепутал девочку со своей сестрой.

Подружка пострадавшего ребенка подтвердила, что мужчина действительно спрашивал о ней.

Как выяснилось, подозреваемым оказался местный житель, по имени Сергей. Он безработный, с судимостью за кражу, и сейчас рассматривается еще одно дело - о надругательстве над могилой. Правоохранителям мужчина завил, что бездомный.

Нападение на ребенка было квалифицировано как хулиганство.

В полиции рассказали, что после результатов экспертиз статью могут изменить, и сейчас не известно, в каком состоянии был мужчина, когда душил девочку.

"Уже когда отпускали, я считаю, что он протрезвел и пошел в адекватном состоянии домой", - заявила спикер полиции Харьковской области Марина Романюк.

Также сообщается, что ранее мужчина жил с сестрой и ее взрослыми детьми, и около 2 месяцев назад они продали жилье и уехали.

Таким образом где сейчас может находиться подозреваемый, которого отпустили 25 июня, неизвестно.