Под Киевом водитель BMW устроил дрифт на оживленной трассе (видео)

"Абсолютно все равно, что они не одни на дороге. Надо остановить движение и начать выкрутасы делать. Еще немного и из автомата начнут шмалять, как в соседнем государстве", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на видео видно, как несколько машин включили аварийки, чтобы придержать поток других автомобилей на трассе.

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