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Під Києвом водій BMW влаштував дрифт на жвавій трасі (відео)

Автор: Роман Мирончук

Під Києвом водій BMW влаштував дрифт на Житомирській трасі. Білий кабріолет вдень на дорозі почав дрифтувати перед іншими авто. Через це рух сповільнився.

Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний" в Telegram-каналі.

"Абсолютно все одно, що вони не одні на дорозі. Треба зупинити рух і почати викрутаси робити. Ще трохи і з автомата почнуть шумлять, як в сусідній державі", - йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що на відео видно, як кілька машин включили аварійки, щоб притримати потік інших автомобілів на трасі.

Користувачі мережі також прокоментували це.

  • А потім буде соплі по асфальту збирати, що він не винен, підрізали;
  • Є відео порушення. Чекаємо звіт від поліції;
  • Якщо поліція не оштрафує цього козла, то ганьба такій поліції;
  • Навіть виконати нормально не міг;
  • Накурився і думає, що в Токіо дрифт;
  • Так він ще ні дрифтити ні їздити не вміє - це звичайні понти від колхозників, які переїхали в столицю;
  • Відібрати права на довічно;
  • У поліцію, номер відмінно видно на відео;
  • Всі ці гонщики дістали вже.

Нагадаємо, в Києві п'яний іноземець на BMW протаранив "Будинок Петра І".

Ми також писали про те, що п'яний в непотріб водій перекинув бетономішалку в Києві.

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