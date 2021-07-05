Під Києвом водій BMW влаштував дрифт на жвавій трасі (відео)

Під Києвом водій BMW влаштував дрифт на Житомирській трасі. Білий кабріолет вдень на дорозі почав дрифтувати перед іншими авто. Через це рух сповільнився.
Відео інциденту опублікував "Київ Оперативний" в Telegram-каналі.
"Абсолютно все одно, що вони не одні на дорозі. Треба зупинити рух і почати викрутаси робити. Ще трохи і з автомата почнуть шумлять, як в сусідній державі", - йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що на відео видно, як кілька машин включили аварійки, щоб притримати потік інших автомобілів на трасі.
Користувачі мережі також прокоментували це.
Нагадаємо, в Києві п'яний іноземець на BMW протаранив "Будинок Петра І".
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